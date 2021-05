Iraq: card. Sako (patriarca) alle famiglie, “fate più figli. La vita è una benedizione”

Iraq, prime comunioni

Prime Comunioni questa mattina a Baghdad dove, nella cattedrale di san Giuseppe, il patriarca caldeo, card. Louis Raphael Sako, ha amministrato il sacramento a 18 tra ragazzi e ragazze. Nell’omelia il cardinale ha parlato di questo giorno “come il più bello della vostra vita. Per questo dovete continuare a venire in chiesa per alimentarvi del corpo di Cristo e pregare insieme ai fratelli”. Non è mancato un monito alle famiglie: “I genitori – ha detto il patriarca Sako – dovrebbero prestare sempre più attenzione all’educazione dei propri figli. Con responsabilità, saggezza, amore e gentilezza donino loro un’educazione sana e solida, soprattutto in queste complesse condizioni in cui viviamo e di fronte al predominio dei social media in tutti i settori. L’educazione e la formazione siano complete, profonde e consapevoli, anche nella loro dimensione intellettuale così da sviluppare le capacità dei ragazzi”. Infine un’esortazione rivolta sempre alle famiglie: “Fate più figli, non accontentatevi solo di uno o di due. La vita è una benedizione”.