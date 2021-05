Università Cattolica: nel pomeriggio “…Non dia retta a una bella bambola”, webinar su Armida Barelli

“…Non dia retta a una bella bambola. Armida Barelli, testimone di oggi” è il titolo del webinar, promosso dal Comitato per le pari opportunità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con l’ateneo, l’Istituto Toniolo, il collegio Marianum e da Alumni, oggi 27 maggio, dalle 17.30 in diretta sui social @Unicatt e sul canale YouTube d’ateneo. Interverranno Aldo Carera, presidente del Comitato per le pari opportunità dell’Università Cattolica, Tiziana Ferrario, giornalista, Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettore vicario dell’Università Cattolica, Letizia Caccavale, Alumna, presidente del Consiglio per le pari opportunità di Regione Lombardia; chair: Luca Milani, Università Cattolica. Il titolo riporta una frase (… Non dia retta a una bella bambola) detta a padre Gemelli – spiega una nota dei promotori – per contrastare la determinazione con cui Armida Barelli sosteneva la dedica al Sacro Cuore dell’Università Cattolica. Era l’autunno del 1919. “Con questa iniziativa il Comitato per le pari opportunità intende contribuire alla ricorrenza del duplice centenario dalla costituzione dell’Istituto Toniolo di studi superiori (2020) e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (2021) – ha spiegato Aldo Carera –. La figura di Armida Barelli (il cui processo di beatificazione è giunto ormai a compimento) corrisponde a un interesse proprio del Comitato sul ruolo delle donne in presenza di schemi culturali e sociali resistenti (una ‘bella bambola’ non va ascoltata) e sulla possibilità, propria della Barelli, di dare senso alle responsabilità riguardo le persone vulnerabili in un’organizzazione complessa come un Ateneo”.

“Irripetibile, inoltre, la capacità di Barelli – aggiunge il prof. Carera – di mobilitare il mondo femminile cattolico dell’intera penisola nella prima metà del Novecento. Il sottotitolo del webinar (testimone di oggi) non intende proporre un ritorno al passato e nemmeno un confronto tra Barelli e chi oggi studia e opera in Università Cattolica. L’intento è di sostenere un recupero di storicità individuale e collettiva che possa alimentare la consapevolezza di scienza e di fede, di pensiero e di azione che continuano ad identificare sia l’ateneo che l’Istituto Toniolo”. Nel corso del webinar verranno presentate alcune tavole tratte da una graphic novel sulla biografia di Armida Barelli promossa dall’Istituto Toniolo e curata da Tiziana Ferrario, in corso di stampa da Franco Cosimo Panini Editore.