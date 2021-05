Terzo settore: podcast, video e interviste di CsvNet e Forum per spiegare la normativa sul non profit

Aumenta l’informazione sul sito web Cantiere terzo settore che, grazie al progetto di CsvNet e Forum nazionale del Terzo settore in collaborazione con Giornale radio sociale, ha creato podcast, video e interviste ai protagonisti della riforma del Terzo settore. È online da oggi “Voci dal Cantiere terzo settore”, ciclo di podcast a cadenza quindicinale, con le ultime notizie, gli aggiornamenti legislativi e alcune scadenze utili agli operatori delle organizzazioni non profit. Inaugurata anche una nuova sezione dedicata alle interviste, con i primi contributi di Fabrizio Pregliasco, presidente nazionale di Anpas, Francesca Chiavacci, presidente nazionale di Arci, e Nunzio Cirino Groccia, amministratore nazionale di Legambiente. Nel sito anche una nuova sezione video che si affianca al notiziario dedicato ai decreti in uscita, alle note del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai documenti ufficiali utili a una corretta applicazione della legge, con approfondimenti su temi specifici, riflessioni e tutte le informazioni sui provvedimenti che interessano il non profit oltre la riforma, una sintesi dell’intera riforma in 12 video e oltre 70 schede, una guida al registro unico del Terzo settore e una serie di focus tematici curati da esperti del settore, tutta la normativa aggiornata – completa di circolari e atti normativi ufficiali – e il monitoraggio legislativo dal Parlamento, dalle Regioni e dalle Istituzioni europee. Il Cantiere è la “voce” dell’ufficio giuridico-legislativo sul Terzo settore istituito dalle due reti nazionali, si legge nel comunicato stampa, luogo di analisi e studio della normativa sul non profit, nonché comitato editoriale del sito composto dagli esperti delle due reti nazionali.