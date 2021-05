Iraq: card. Sako (patriarca), appello ai cittadini “vaccinatevi”

Iraq, patriarca Sako riceve il vaccino

Vaccinarsi contro il Coronavirus Covid-19 è necessario: a ribadirlo è il patriarca caldeo di Baghdad, Louis Raphael Sako. In una nota, diffusa attraverso i canali del Patriarcato, Mar Sako, ricordando le raccomandazioni dell’Oms, esorta i cittadini a non avere timore perché, afferma, “il vaccino è la garanzia più efficace per prevenire il contagio del Covid-19. Milioni di persone lo hanno già avuto”. Il patriarca, che ha già ricevuto le due dosi di vaccino, chiede “ai vescovi e sacerdoti di incoraggiare le persone a vaccinarsi lanciando appelli anche nelle messe domenicali e a pregare affinché il Signore debelli questa piaga dalla faccia della terra”.