Disabilità: Uildm, sei eventi digitali fino a dicembre per celebrare i 60 anni di fondazione. Si parte domani

I 60 anni di storia dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm) saranno al centro dal 28 maggio al 10 dicembre di sei eventi digitali, intitolati “60 anni. È solo l’inizio”, promossi per celebrare l’anniversario della sua fondazione e raccontare l’impegno di Uildm, dei soci e dei volontari, in questi 60 anni al fianco delle persone con una malattia neuromuscolare.

Ogni webinar affronterà un tema specifico: comunicazione inclusiva, sport, ricerca scientifica e presa in carico della persona con una malattia neuromuscolare, inclusione scolastica e lavorativa, qualità della vita, conquiste di questi anni e sfide del futuro. Gli appuntamenti saranno arricchiti dalle testimonianze dei volontari Uildm, dagli interventi di esperti del settore e dal contributo dei rappresentanti del mondo del Terzo settore e delle istituzioni.“60 anni. È solo l’inizio” ha ottenuto il patrocinio di Fish, Federazione italiana per il superamento dell’handicap, di cui Uildm fa parte.

“Con gli eventi dei prossimi mesi vogliamo ripercorrere il nostro cammino, guardare insieme agli obiettivi raggiunti e puntare a nuovi traguardi. Vogliamo continuare a stare accanto alle persone con distrofia muscolare. Uildm rappresenta un’opportunità per chi ha una malattia neuromuscolare. L’opportunità di scegliere, di sperimentarsi in percorsi di autonomia, di essere soggetto attivo nella propria comunità”, dichiara Marco Rasconi, presidente nazionale Uildm, ringraziando Fish per il sostegno.

Si parte domani, 28 maggio, con l’incontro dedicato alla comunicazione inclusiva: “Le parole si trasformano in azioni per costruire un mondo inclusivo”. Tutti i webinar avranno inizio alle 17.30, ed è possibile iscriversi sul sito uildm.org o scrivendo a uildmcomunicazione@uildm.it.