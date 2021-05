Diocesi: Ascoli, domani Cresima e Prima Comunione per i ragazzi del “Circo Madagascar” fermo da oltre 7 mesi

Sette ragazzi del circo Madagascar, fermo da oltre 7 mesi a Monticelli, periferia di Ascoli, riceveranno domani 28 maggio (ore 16) le Prime Comunioni e le Cresime per le mani del vescovo, mons. Domenico Pompili. La celebrazione sarà animata dal coro dei giovani della parrocchia e vi parteciperanno tutti i componenti della comunità del Circo Madagascar e tanti della comunità parrocchiale, della Caritas diocesana e rappresentanti delle istituzioni che, spiegano dalla diocesi marchigiana, “vorranno far sentire la propria vicinanza e gioia per questa ulteriore esperienza di prossimità e di relazione che è nata nel periodo di pandemia fra la comunità ascolana e le famiglie del Circo”. I ragazzi, Connor, Nathan, Tracy, Nicole, Kimberly, Ryan e Christian, si sono preparati seguiti da Linda Schiavi, Sandro Ciaffoni ed Emidio Luzi, tre catechisti della parrocchia. Il corso di preparazione è incominciato all’inizio del mese di maggio ed ha coinvolto i ragazzi per due giorni alla settimana. “Proprio quando si vedono segnali di ripresa e anche le attività del Circo stanno per ripartire con gli spettacoli che riprenderanno il 1° giugno”, aggiungono dalla diocesi, “questo evento segna il suggello del rapporto di fraternità e di solidarietà che si è stabilito fra la comunità ascolana e queste famiglie che, insieme a tante altre, hanno potuto sperimentare la generosità della gente locale”.