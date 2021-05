Assemblea Cei: card. Bassetti, “celibato dei preti e sacerdozio alle donne non sono i problemi fondamentali” per la Chiesa italiana

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Quelli del celibato dei preti e del sacerdozio alle donne non sono i problemi fondamentali che in questo momento attanagliano la Chiesa e l’umanità”. Lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, rispondendo alle domande dei giornalisti – nella conferenza stampa conclusiva della 74ª Assemblea generale dei vescovi italiani – in merito ad un confronto tra il cammino sinodale che si appresta a compiere la Chiesa italiana e il Sinodo della Chiesa tedesca. “Il cammino sinodale che sta iniziando la Chiesa italiana parte da condizioni molto diverse da quello della Germania, che ha affrontato alcune problematiche molto particolari”. “I problemi di fondo della nostra gente – ha spiegato – sono ben altri: la solitudine, l’educazione dei figli, le difficoltà di chi non arriva a fine mese per la mancanza di lavoro, l’immaturità affettiva che porta le famiglie a disgregarsi”. “La situazione della Germania, come quella del resto d’Europa, è molto diversa dalla nostra”, l’analisi del cardinale: “Da noi, ad esempio, c’è un sostrato di fede popolare che diventa un sostegno per l’evangelizzazione, e che se non c’è la rende più difficile”.