Azione cattolica: il saluto del presidente uscente, Matteo Truffelli. “Grande fiducia nel futuro”

Matteo Truffelli

“Accolgo con grande gioia la nomina di Giuseppe Notarstefano come nuovo presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana. Il rinnovarsi della responsabilità, che giunge al termine di un lungo percorso assembleare e un ampio processo di discernimento comunitario, rappresenta sempre un segno straordinario della vitalità, della passione e della generosità che caratterizzano la nostra associazione”. Lo dichiara il presidente uscente di Ac, Matteo Truffelli. “È un passaggio di consegne che suscita un profondo senso di gratitudine: verso Giuseppe che si mette con generosità a disposizione dell’associazione per servire tramite di essa la Chiesa e la società, e verso i nostri Pastori, che lo hanno scelto nella terna di nomi individuata dal Consiglio nazionale, mostrando ancora una volta con quanto affetto guardano all’Azione cattolica, e che attese alte e impegnative nutrono nei nostri confronti”. Truffelli aggiunge: “La gioia e la gratitudine si legano poi a una grande fiducia nel futuro, perché so che Giuseppe saprà mettere in gioco le sue tante capacità, la sua preparazione culturale, la sua profonda umanità, la sua ricca vita spirituale, la sua conoscenza ampia e articolata dell’Ac e della Chiesa italiana, la sua passione per il bene comune”.