Bergamo Festival: dal 2 al 4 luglio al monastero di Astino. “Di generazione in generazione” per riflettere sulle prospettive post Covid

“Di generazione in generazione. Costruire il presente per abitare il futuro”. Questo il tema dell’edizione 2021 del “Bergamo Festival” che torna in una veste rinnovata dal 2 al 4 luglio. Un appuntamento, presentato oggi in conferenza stampa, che si terrà dal vivo e all’aperto nella splendida cornice del Monastero di Astino. Il Festival – quest’anno rinnovato nel nome, nel logo e nell’immagine – fornirà l’occasione “per riflettere sulle sfide del presente e le prospettive del futuro anche attraverso le trasformazioni che la pandemia ha provocato nel mondo”. L’edizione del 2021, non a caso, avrà come parola chiave “generazione”: “La pandemia – spiegano i promotori – ha innescato una crisi a livello mondiale, che ha investito l’economia, la società, la politica e la vita stessa con un’intensità straordinaria. Sotto molti aspetti la crisi ha evidenziato fragilità preesistenti. Da altri punti di vista ha accelerato tendenze già operanti. In una realtà sempre più complessa e in rapida trasformazione, la fase di ricostruzione si presenta come preziosa occasione per le nuove generazioni per ripensare un futuro che li veda, di nuovo, protagonisti”.

Annunciati gli ospiti internazionali – lo scrittore spagnolo Javier Cercas e il filosofo francese Gilles Lipovetsky – e il gran finale con Roberto Vecchioni e le sue Lezioni di volo e atterraggio. Ma a Bergamo giungeranno diversi esponenti del mondo della cultura, dell’economia, della politica e del giornalismo, come Carlo Cottarelli, Innocenzo Cipolletta, Paola De Micheli, Ivana Pais, Susanna Camusso, Paolo Magri, Nando Pagnoncelli, Gigi Riva, Piero Alessandro Corsini, Alma Maria Grandin e Alessandra Sardoni.

Tutti gli incontri – gratuiti – saranno a numero chiuso previa iscrizione on line sul sito web www.bergamofestival.it e saranno visibili anche in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube e su bergamofestival.it.