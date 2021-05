Terremoto in Emilia: diocesi Carpi, il 29 maggio celebrazioni in suffragio delle vittime

La comunità parrocchiale di Rovereto sulla Secchia e di Sant’Antonio in Mercadello ricorderà il nono anniversario della morte del parroco don Ivan Martini, avvenuta nel crollo della chiesa parrocchiale causato dalla scossa di terremoto del 29 maggio 2012 che colpì l’Emilia. Sabato sera, alle 20.30, nel cortile della Casa diocesana di spiritualità “Mario Gasparini Casari” a Sant’Antonio in Mercadello, sarà celebrata una messa di suffragio. In caso di maltempo la celebrazione si terrà nella chiesa di Sant’Antonio. “Anche quest’anno, nel rispetto delle norme anticontagio da Covid-19, non sarà possibile tenere la tradizionale processione al cimitero di Rovereto. Si invitano i fedeli a fare una visita personale alla tomba di don Ivan nel corso della giornata”, spiega una nota.

Nella stessa giornata, a San Giacomo Roncole, nel “Giardino della memoria”, presso la stele fatta erigere in parrocchia dalla diocesi di Carpi la messa prefestiva delle 18.30 sarà celebrata in suffragio di tutte le vittime del sisma.