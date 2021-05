Ucraina: cordoglio della Chiesa greco-cattolica ucraina per la morte del Patriarca armeno cattolico Krikor Bedros XX Ghabroyan

A nome della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk ha inviato le condoglianze per la morte di Sua Beatitudine Krikor Bedros XX Ghabroyan, patrtiarca di Cilicia degli Armeni e Primate della Chiesa Cattolica Armena. “Sua Beatitudine – ha scritto il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina – è diventato una vera voce del popolo armeno, che ha parlato al mondo delle sofferenze del passato e di quelle di oggi”. Il Patriarca Krikor Bedros XX Ghabroyan è morto il 25 maggio, dopo una lunga malattia. Aveva 86 anni, ed ha guidato la Chiesa Cattolica Armena, che ha la sua sede primaziale a Beirut, dal 2015. Sarà ricordato “come buon pastore che, nonostante la sua lunga malattia, si è dedicato in modo instancabile al servizio della Chiesa cattolica armena”, scrive Sua Beatitudine Shevchuck, aggiungendo: “Insieme con il suo popolo, ha dovuto affrontare diverse difficoltà e le sfide, dando però al mondo una bellissima testimonianza della luce della fede in Cristo risorto”. Sua Beatitudine Sviatoslav afferma infine di partecipare al dolore della Chiesa cattolica armena, e assicura le preghiere in suffragio dell’anima del Patriarca.