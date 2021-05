Pediatria: Di Mauro confermato presidente Sipps, “sostenere genitori gravati anche da ricadute sociali ed effetti indiretti del Covid-19”

“Per altri quattro anni sarò il presidente della Sipps, un’elezione che mi fa sentire ancor più responsabile e impegnato nel perseguire gli obiettivi per i quali, negli ultimi anni, la Società italiana di pediatria preventiva e sociale sta lavorando”. Così Giuseppe Di Mauro, riconfermato alla guida della Sipps, che sottolinea: “Il mondo della pediatria italiana deve essere unito” e più che “ora che la pandemia ha fatto emergere una serie di criticità dell’assistenza territoriale e ospedaliera. Non possiamo più permetterci di pensare e agire a compartimenti stagni, divisi tra il territorio, le università e gli ospedali”.

Nel corso del 76° Congresso della Società italiana di pediatria la Sipps ha presentato le più recenti guide pratiche, realizzate negli ultimi anni, e il prossimo progetto di sostegno alla genitorialità. “Mamme e papà – spiega – sono maggiormente gravati anche dalle ricadute sociali e dagli effetti indiretti della pandemia da Covid-19”. La guida per il supporto alla genitorialità, che segue quella diffusa 13 anni fa, è cresciuta e si è evoluta: “Da uno strumento testuale siamo passati a veri e propri corsi residenziali e alla predisposizione di strumenti pratici che siano di aiuto per pediatri e genitori”. La Sipps ha inoltre realizzato una Guida sulla disabilità, frutto della collaborazione con la Sip. “Un documento importante – conclude Di Mauro – perché orienta le famiglie non solo sull’aspetto medico, ma fornisce informazioni utili anche su tanti altri aspetti: fiscale, scolastico, legale e logistico”.