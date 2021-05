Affidi: Moige, su Commissione d’inchiesta “auspichiamo indagine rigorosa e rapida”

Dopo 10 mesi è partita oggi la Commissione d’inchiesta sugli affidi e sulle comunità che accolgono minori. A salutare con soddisfazione la notizia è il Moige (Movimento italiano genitori) che “da anni fornisce assistenza legale e psicologica gratuita alle tante famiglie che hanno vissuto e stanno vivendo il drammatico evento della sottrazione dei propri figli”. Una notizia, si legge in un comunicato del Movimento “auspicata da tempo. Il Moige si rende disponibile per contribuire all’indagine della Commissione appena insediata. Auguriamo buon lavoro alla nuova Commissione – dice Antonio Affinita, direttore generale del Moige – e auspichiamo una indagine rigorosa e rapida e un intervento immediato per fare chiarezza sui tanti punti oscuri per i quali da tempo, i genitori italiani attendono risposte”.