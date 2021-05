Diocesi: mons. Nolè (Cosenza) a Fondazione antiusura, “esercitate la carità dell’ascolto e la legalità”

“Esercitate la carità dell’ascolto e la legalità nel rispetto delle leggi, che realizza l’equità sociale”. Questo il monito di mons. Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, alla Fondazione antiusura “Don Carlo de Cardona” onlus di Cosenza. Ieri pomeriggio si è tenuto un incontro in episcopio, al quale hanno partecipato i responsabili dell’organismo diocesano e durante il quale si è proceduto all’approvazione del bilancio 2020 della Fondazione. Quasi 200 gli ascolti di cittadini realizzati dalla Fondazione nell’anno appena trascorso, “segnato – come ha evidenziato il presidente, Paolo Mancuso – da un’emergenza sanitaria che già fa sentire i suoi effetti sulle famiglie”. A tal proposito, “la Fondazione intende avviare un programma di sensibilizzazione alla cittadinanza per una finanza familiare consapevole”. “Il numero di ascolti realizzati – ha evidenziato il vescovo Nolè – è rilevante: spesso c’è bisogno solo di un ascolto. E questo esercizio favorisce una testimonianza della legalità”. In cantiere, anche, l’apertura di due sportelli di ascolto in aree della diocesi lontane dalla città di Cosenza. Il presule ha sottolineato anche “l’importanza dell’educazione nelle scuole”, mentre il presidente Mancuso ha auspicato “di riprendere il cammino di formazione già avviato in alcuni istituti dell’area urbana e interrotto a causa della pandemia”.