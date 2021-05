Papa Francesco: nomina mons. Arthur Roche prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti

Il Papa ha nominato prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti mons. Arthur Roche, arcivescovo-vescovo emerito di Leeds, finora segretario della medesima Congregazione. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Il Papa ha, inoltre, nominato segretario della stessa Congregazione mons. Vittorio Francesco Viola, finora vescovo di Tortona, conferendogli in pari tempo il titolo di arcivescovo-vescovo emerito di Tortona. Il Papa ha, infine, nominato sottosegretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, con carattere episcopale e assegnandogli la sede titolare di Rotdon, mons. Aurelio García Marcías, finora capo ufficio della menzionata Congregazione.