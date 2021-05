Diocesi: Bolzano-Bressanone, venerdì torna la “Lunga notte delle chiese” con 128 eventi in 51 luoghi sacri

Venerdì 28 maggio, dopo un anno di pausa forzata causa Covid, 51 chiese e cappelle in Alto Adige apriranno le loro porte per la “Lunga notte delle chiese” edizione 2021: 128 appuntamenti in presenza e in digitale su tutto il territorio per riscoprire i tesori spirituali e artistici, ascoltare concerti d’organo, meditare assieme, benedire le biciclette, partecipare a visite guidate.

Anche quest’anno ci sarà la benedizione delle biciclette (a Villandro, San Paolo, Cortaccia e Terlano), a Termeno ci sarà una “sfilata di moda” di paramenti sacri, a Magrè non solo la chiesa ma anche la sacrestia terrà le porte aperte, mentre visite guidate sono organizzate nella cappella del forte di Fortezza. Previsti anche uno spettacolo teatrale per i giovani, una processione a lume di candela e una passeggiata da chiesa a chiesa. Il tutto nel rispetto delle misure anti-Covid vigenti e del coprifuoco. L’organo avrà un ruolo speciale: strumento dell’anno nel 2021 e parte indispensabile delle funzioni religiose. Per questo motivo la Federazione locale della musica sacra ha invitato tutti gli organisti a partecipare alla Lunga notte delle chiese con un contributo e a presentare il “loro” organo.

L‘idea della Lunga notte delle chiese è stata portata in Alto Adige alcuni anni orsono dall’Austria. Questa iniziativa è cresciuta anno dopo anno coinvolgendo sempre più parrocchie, associazioni e organizzazioni e consentendo di entrare in contatto con comunità di altre confessioni cristiane. Quest’anno si svolgerà contemporaneamente anche in Austria, Repubblica Ceca e Svizzera. Il programma completo 2021 è disponibile online su www.lunganottedellechiese.it.