Unione europea: nuove regole sui visti. Consiglio, “maggior controllo e sicurezza”

L’Ue rafforza il regolamento per i visti. Il Consiglio ha adottato un testo che modifica il Sistema di informazione per i visti (Vis). “Le nuove regole permetteranno un migliore controllo dei richiedenti il visto per identificare coloro che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza o che rischiano di abusare delle nostre norme sulla migrazione”, ha detto Eduardo Cabrita, ministro degli Affari interni del Portogallo, a nome della presidenza di turno Ue. In particolare, il regolamento intende rafforzare ulteriormente la sicurezza nelle procedure di controllo dei visti per soggiorni di breve durata, includere nella banca dati del sistema i visti di lunga durata e i permessi di soggiorno, garantire l’interoperabilità tra il sistema Vis e le altre banche dati dell’Ue. Prima di rilasciare un visto o un permesso di soggiorno, le nuove regole “permetteranno un controllo più approfondito del richiedente tramite le banche dati sulla sicurezza e la migrazione”, si legge nella nota. Secondo le nuove disposizioni anche “una scansione della pagina dei dati biografici del documento di viaggio” sarà inclusa nel Vis.