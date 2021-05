Giornata del sollievo: Policlinico Gemelli, domani webinar con il Premio Strega Sandro Veronesi. Domenica concerto della Banda dei carabinieri e messa con il vescovo Ricciardi

Doppio appuntamento al Policlinico universitario A. Gemelli Irccs per la XX Giornata nazionale del sollievo, promossa domenica 30 maggio da ministero della Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Fondazione nazionale “Gigi Ghirotti” con l’obiettivo di promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale di chi sta per completare il proprio percorso vitale, non potendo giovarsi di cure destinate alla guarigione.

La due giorni al Gemelli avrà inizio domani alle 14.30 con il webinar “…Con cura. L’arte di portare sollievo con scienza e cuore”, momento di riflessione per promuovere la cultura del sollievo, ricco di interventi e personali testimonianze, in collaborazione con MediCinema Italia onlus.

Domenica 30, alle 10.45, sul sagrato antistante l’ingresso principale del Policlinico si terrà il concerto “Note di sollievo”, offerto dalla Banda musicale dell’Arma dei carabinieri, e alle 12, presso la chiesa centrale dell’Università Cattolica, mons. Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare della diocesi di Roma, presiederà la celebrazione eucaristica.

Il webinar sarà aperto con i saluti, fra gli altri, di Carlo Fratta Pasini presidente Fondazione Gemelli; mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale Università Cattolica; Marco Elefanti direttore generale Fondazione Gemelli. Introducono e moderano Vincenzo Valentini, direttore Dipartimento Diagnostica per immagini del Gemelli, e Vincenzo Morgante, presidente della Fondazione Ghirotti. Interverrà lo scrittore Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega 2020. A seguire diverse testimonianze e la proiezione della clip tratta dalla docu-serie di TV2000 “Allievi”, che narra le storie dei giovani medici in formazione specialistica della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Ateneo.