Eurobarometro: opinione pubblica favorevole all’euro. Ma si chiede abolizione di monete da 1 e 2 centesimi

Secondo l’ultimo sondaggio Eurobarometro della Commissione europea, il sostegno pubblico all’euro ha raggiunto il massimo storico. L’80% degli intervistati ritiene che l’euro sia un bene per l’Ue e il 70% considera l’euro un bene per il proprio Paese. L’indagine Eurobarometro è stata condotta tra circa 17.700 intervistati dei 19 Stati membri della zona euro tra il 22 e il 29 marzo 2021. L’Eurobarometro mostra che il 67% del pubblico è favorevole all’abolizione delle monete da 1 e 2 centesimi mediante arrotondamento obbligatorio (per eccesso o per difetto) della somma finale degli acquisti ai cinque centesimi più vicini.