Infanzia: Unicef e Autorità Garante, firmato protocollo d’intesa per i diritti dei più vulnerabili

Oggi l’Autorità Garante per l‘infanzia e l’adolescenza, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) e il Comitato italiano per l’Unicef hanno firmato un nuovo Protocollo di intesa triennale, dopo quello del 2018, per assicurare piena efficacia ai diritti di tutti i bambini e gli adolescenti che vivono in Italia, con particolare riferimento ai più vulnerabili, come quelli migranti e rifugiati. Il Protocollo è stato firmato da Carla Garlatti, Autorità garante per l‘infanzia e l’adolescenza, Carmela Pace, Presidente del Comitato italiano per l’Unicef e da Afshan Khan, direttore dell’Unicef per l’Europa e l’Asia centrale e coordinatore speciale per la risposta ai rifugiati e ai migranti in Europa. Il Protocollo prevede la realizzazione di iniziative congiunte nell’ambito delle seguenti aree: ascolto e partecipazione dei minorenni in Italia; azioni di advocacy in collaborazione con le istituzioni competenti sui diritti dei minorenni; azioni per la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza e per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere attraverso attività di studio, ricerca e sensibilizzazione in favore delle vittime di violenza; attività di prevenzione e contrasto alla povertà minorile, con particolare attenzione alla povertà educativa.