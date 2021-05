Continuano, in Myanmar, gli attacchi dei militari contro i civili che non risparmiano i luoghi di culto. L’esercito birmano ha colpito nella notte la chiesa cattolica di san Giuseppe nella città di Demoso, nello Stato Kayah, dove sono in corso intensi combattimenti tra i militari e gruppi di resistenza locali. È la seconda chiesa cattolica colpita da bombardamenti, dopo la chiesa cattolica del Sacro Cuore nel villaggio di Kayanthayar, nell’area di Loikaw.