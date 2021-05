Azione cattolica: gli auguri dell’assistente ecclesiastico, mons. Sigismondi, al neo presidente. “Al tuo fianco hai un’associazione bella e viva”

Mons. Gualtiero Sigismondi

“Il Consiglio permanente della Cei ha provveduto alla nomina del presidente nazionale di Ac nella persona di Giuseppe Notarstefano, a cui va la gratitudine di tutta l’associazione per aver dato la sua disponibilità a fare da ‘capo-cordata’. La nomina del presidente – afferma mons. Gualtiero Sigismondi, assistente ecclesiastico generale di Ac – si configura come un processo impegnativo ma straordinariamente fecondo, in cui l’insostituibile contributo laicale si accompagna al compito di mediazione ecclesiale con un procedimento complesso e ben rodato, frutto di decenni di esperienza eppure sempre capace di presiedere al rinnovamento democratico dell’associazione”. Il vescovo afferma: “Carissimo presidente, non posso augurare niente di meglio a te e all’intera associazione che riuscire ad essere quello che Papa Francesco ha chiesto all’Ac il 30 aprile scorso: assicurare alla Chiesa in Italia un laicato che non restringe la propria azione alla ‘manovalanza pastorale’, ma che offre una partecipazione vigile alla vita civile. Buon lavoro, presidente: al tuo fianco hai un’associazione bella e viva, autentica ‘palestra di sinodalità’; su di te e su noi tutti veglia la schiera dei santi e dei beati dell’Azione cattolica, uomini e donne capaci di ascoltare Dio e le persone del loro tempo, modelli nel camminare insieme”.