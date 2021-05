Diocesi: Crotone-Santa Severina, a una scuola prima paritaria di Isola di Capo Rizzuto il primo premio del concorso “Dacci un nome”

Si è conclusa la votazione del concorso “Dacci un nome”, indetto dal Polo culturale integrato dell’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina per dare il nome alle sue due mascotte. Il concorso ha avuto grande successo e partecipazione tra i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno partecipato. Sono arrivati sulle pagine social del Museo ben 9672 voti. Il primo posto è andato alla scuola primaria parificata paritaria “A. M. Verna” di Isola di Capo Rizzuto, classe 2ª A, con un totale di 2.414 voti. I nomi prescelti sono per la spilla “Gelsomino” e per il paggetto “Soldier”. L’entusiasmo di tutti i partecipanti è stato testimoniato dalla produzione non solo dei nomi ma anche da una serie di disegni, video, ricerche, cartelloni e composizioni musicali. Il Polo culturale integrato diocesano di Santa Severina ringrazia tutte le maestre e le professoresse che hanno condiviso l’iniziativa riuscendo a coinvolgere ben dodici classi. I ringraziamenti vanno anche a tutti i ragazzi e a quanti hanno votato. Nel mese di giugno si terrà la cerimonia di premiazione a Santa Severina.