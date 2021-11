Religiosi: Usg, p. Arturo Sosa confermato presidente dell’Unione superiori generali. Vice presidente è padre Mauro-Giuseppe Lepori

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Padre Arturo Sosa, proposito generale della Compagnia di Gesù, è stato confermato presidente dell’Unione superiore generali (Usg) per il triennio 2022-2024. Ad eleggerlo sono stati gli oltre cento superiori generali riuniti in questi giorni a Sacrofano per la 96ª Assemblea dell’Unione. Vice presidente è stato nominato padre Mauro-Giuseppe Lepori (Cistercensi). Il rinnovato Consiglio esecutivo è composto da: padre Franco Bergamin (Canonici Regolari), padre Antony Puthenpurackal (Monaci), padre Míceál O’Neill (Mendicanti), padre Teodoro Kalaw (Chierici Regolari), padre Mathew Vattamattam (Congregazioni Clericali), padre John Larsen (Congregazioni Clericali), padre Budi Kleden (Congregazioni Clericali), padre Alberto Toutin (Congregazioni Clericali), fratel Mark Hilton (Religiosi Fratelli), padre Emanuele Lupi (Società di Vita Apostólica).