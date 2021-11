Violenza su donne: card. Bassetti, “fare ancora di più, non dobbiamo quasi tutti i giorni ritrovarci a piangere per qualche delitto”

“Vedo la sofferenza di tante donne per la violenza e di tante mamme. Si deve fare ancora di più perché queste situazioni siano prevenute”. Il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ha cominciato con questo appello la conferenza stampa di chiusura dell’Assemblea generale straordinaria dei vescovi italiani, svoltasi in questi giorni a Roma. Nel giorno in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il presidente della Cei ha affermato: “Non dobbiamo quasi tutti i giorni trovarci a piangere qualche delitto, che anche per il modo in cui avviene ci strappa il cuore”. Quella delle donne, ha sottolineato Bassetti, “è una maternità che si rivolge a tutti. Colpire le donne vuol dire colpire i valori più profondi dell’umanità”.