Kosovo: i militari italiani della Kfor forniscono acqua nei villaggi ed apparecchiature ad una Radio

(foto Ministero della Difesa)

Portati a termine negli scorsi giorni dai militari italiani del Rcw-Regional command west della missione Kfor in Kosovo, due progetti solidali di cooperazione civile-militare che hanno interessato i comuni di Klina/Kline, con la donazione di pompe idrauliche, e di Peja/Pec dove è stato donato materiale tecnico-informatico ad una emittente radio. I paracadutisti della Brigata Folgore dell’Esercito italiano, hanno donato al comune di Klina/Kline le apparecchiature idrauliche che serviranno per la fornitura di acqua agli abitanti dei villaggi di Vidanje, Jagoda e Deiq, nei quali convivono etnie serbe ed albanesi. La cerimonia di consegna del materiale si è svolta nel comune alla presenza del colonnello Andrea Bertazzo, comandante del Rcw, e di Silvia Raskovic, responsabile per la comunità dei rientrati in Kosovo (Mocrs-Municipal offices for communities and return) che, come riportato sul sito del ministero della Difesa, ha ringraziato per l’importante realizzazione del progetto che da ora in poi garantirà, all’intera comunità dei villaggi interessati, una costante disponibilità di acqua. Il secondo progetto solidale ha interessato l’emittente radiofonica Radio 1 Peja nel comune di Peje/Pec, con una donazione di materiale tecnico-informatico che, utilizzando nuove tecnologie, permetterà alla radio di continuare e migliorare l’attività di informazione ed intrattenimento che attualmente interessa molto un pubblico giovanile. In occasione della cerimonia di consegna del materiale, il colonnello Bertazzo ha manifestato al capo redattore della radio, Arber Grabovci, l’importanza dei media e di una informazione imparziale nello sviluppo culturale e democratico di una nazione, trovando i ringraziamenti dello stesso.