Università: Fuci, al via domani a Roma l’anno celebrativo del 125° dalla sua fondazione

La Federazione universitaria cattolica italiana apre l’anno celebrativo del 125° anniversario dalla sua fondazione. Lo farà dal 26 al 28 novembre, presso la Casa Bonus Pastor, in via Aurelia 208, a Roma, in seno alla nona edizione del modulo formativo dal titolo: “Leggiamo la città. Le trasformazioni della vita urbana”.

Nel corso dell’evento, studenti universitari provenienti dai diversi atenei italiani avranno occasione di confrontarsi sul tema della città, sul rapporto tra società e urbanistica e su quale idea di cittadinanza è oggi alla base di un progetto per la città. Ad aiutarli in questa riflessione saranno mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, Guendalina Salimei, docente di progettazione architettonica e urbana presso la Sapienza Università di Roma, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e il rettore dell’Università Lumsa, Francesco Bonini.

Il momento inaugurale dell’anno celebrativo – realizzato in collaborazione con la Fondazione Fuci e aperto al pubblico – sarà tenuto daRenato Moro (Università Roma Tre) e da Michele Nicoletti (Università di Trento) che, nel pomeriggio di sabato, ripercorreranno alcuni momenti significativi della storia della Federazione e ricorderanno il contributo prezioso della Fuci alla formazione della classe dirigente italiana nel ‘900.

Seguirà l’inaugurazione della mostra itinerante “La Fuci e la storia: 125 anni di impegno nelle vite di nomi e volti” che accompagnerà, fino al Congresso nazionale della Fuci nell’aprile del 2022, il percorso di ricerca storica e d’archivio dei gruppi fucini di tutta Italia.

“La ricorrenza dei 125 anni dalla fondazione sarà occasione per riscoprire le radici di pensiero e le ragioni culturali e ecclesiali che ancora oggi spingono tanti giovani ad impegnarsi in una realtà associativa come la Fuci, ma anche per comprendere gli elementi di continuità e discontinuità che alimentano il rapporto della Federazione con la propria eredità storica”, si legge in una nota della Fuci.

Sulla scorta di questa riflessione, nella giornata di domenica, avrà luogo il momento conclusivo della prima tappa del Percorso di ripensamento della proposta formativa della Federazione che vedrà un confronto tra i fucini sull’analisi della realtà culturale, spirituale e universitaria giovanile in preparazione agli Stati generali della Fuci convocati a Fiesole nel 2023.