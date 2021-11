Riconoscimenti: Milano, all’Auser locale l’Ambrogino d’oro 2021

“Fra i nomi dei vincitori degli Ambrogini d’oro 2021, le civiche benemerenze del Comune di Milano, che come da tradizione verranno consegnate il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, patrono della città, quest’anno c’è anche Auser Milano”. Lo si legge in una nota dell’Auser nazionale.

Tra i premiati con la massima onorificenza conferita dal comune di Milano un diplomatico, il giovane console Tommaso Claudi, rimasto a presidiare l’ambasciata italiana in Afghanistan durante i giorni della conquista di Kabul da parte dei talebani, e sportivi come l’ex capitano del Milan e bandiera della squadra Franco Baresi e la campionessa paralimpica di nuoto Arjola Trimi.

In particolare ad essere consegnate durante la cerimonia del 7 dicembre saranno cinque Medaglie d’oro alla memoria, quindici Medaglie d’oro e venti Attestati di civica benemerenza che è il riconoscimento che riceverà Auser Milano.