Assemblea Cei: comunicato finale, don Marco Pagniello nuovo direttore di Caritas italiana

Don Marco Pagniello della diocesi di Pescara-Penne è il nuovo direttore di Caritas italiana. Lo riferisce il comunicato finale della 75ª Assemblea generale straordinaria della Cei conclusasi oggi a Roma. La nomina è avvenuta in occasione della riunione del Consiglio episcopale permanente, che è avvenuta ieri. Durante la quale sono state effettuate anche altre nomine.

Mons. Giovanni Intini, vescovo di Tricarico, diventa membro della Commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi. Mons. Piero Delbosco, vescovo di Cuneo e di Fossano, membro della Commissione episcopale per il clero e la vita consacrata.

Il salesiano don Zbigniew Szczepan è il nuovo assistente generale dell’Associazione italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici (Aigsec), mentre il gesuita padre Giuseppe Riggio è il nuovo consulente ecclesiastico centrale dell’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi).

Nella riunione del 22 novembre, la presidenza ha nominato delegato Cei per i Congressi eucaristici internazionali mons. Gianmarco Busca, vescovo di Mantova e presidente della Commissione episcopale per la liturgia.