Diocesi: Livorno, al via un corso on line per catechisti

È tempo di aggiornamento anche per i catechisti. Quale formazione cristiana comunicare ai ragazzi e come farlo per renderla più coinvolgente e adatta all’epoca in cui viviamo? Con questo intento, informa “La Settimana tutti i giorni”, quotidiano on line della diocesi di Livorno, parte oggi, giovedì 25 novembre, il corso di formazione per tutti i catechisti della diocesi, in modalità on line. “Un’occasione di formazione e di approfondimento per chi ha messo a disposizione il proprio tempo e le energie per parlare di fede ai più giovani”, spiega il quotidiano on line.