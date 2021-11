Sanità: incontro Fiaso-Agenas., “insieme per un Ssn sempre più equo, sostenibile e in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini”

“Fiaso e Agenas hanno rinnovato la loro alleanza per lo sviluppo di progetti volti a incentivare l’efficacia, l’efficienza e l’equità del Sistema sanitario nazionale, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, all’utilizzo efficace degli investimenti in sanità, al rafforzamento delle competenze all’interno delle Aziende sanitarie. In un momento particolarmente importante per il nostro Ssn, è fondamentale avviare iniziative strategiche per uscire dall’emergenza e scrivere, insieme, una nuova pagina della sanità italiana”. Così Giovanni Migliore, presidente di Fiaso, a margine dell’incontro con Domenico Mantoan, direttore generale di Agenas, che si è tenuto ieri presso la sede dell’Agenzia.

“La collaborazione con Fiaso è l’occasione per rilanciare un confronto proficuo sui grandi temi della sanità del Paese, condividendo progetti ed esperienze che ci consentano di guardare al superamento della pandemia attraverso una visione integrata e di sistema, e in questo senso le risorse del Pnrr rappresentano una grande opportunità che non possiamo non cogliere – ha proseguito Domenico Mantoan -. Insieme faremo tesoro delle migliori esperienze per inaugurare una nuova stagione di cambiamento e realizzare un sistema che, puntando su formazione professionale, innovazione e servizi sul territorio, sia sempre più sostenibile e in grado di rispondere ai crescenti bisogni dei cittadini”.

