Violenza su donne: Sulmona, nel pomeriggio iniziative del gruppo Ishàh nella parrocchia di Cristo Re

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra oggi, giovedì 25 novembre, il gruppo Ishàh, nato a Sulmona da un progetto di rete promosso dalla parrocchia di Cristo Re, promuove una serie di iniziative in programma domani pomeriggio. Alle 16 si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Cassetta rossa” seguita alle 17 da un flashmob sulla panchina rossa situata davanti la chiesa. Alle 18, nella chiesa di Cristo Re, la celebrazione eucaristica. “È compito di ognuno di noi essere accanto al nostro prossimo, il sostegno del più fragile e di chi si trova in difficoltà passa già dai piccoli grandi gesti come la presenza”, si legge in una nota pubblicata sul sito web della diocesi di Sulmona-Valva, nella quale si sottolinea che “essere presenti testimonia la volontà di aiutare gli altri. Farlo insieme è ciò che contraddistingue una comunità in cammino verso l’obiettivo grande di un mondo scevro da forme di violenza”.

Il gruppo Ishàh è partito il 23 settembre scorso con la benedizione della panchina rossa e vede il coinvolgimento di donne, professioniste che lavoreranno insieme per creare percorsi educativi e di sostegno in un cammino di incontro con altre donne che hanno vissuto sulla loro pelle il dramma della violenza, in particolare domestica.