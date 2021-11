Caritas italiana: don Pagniello (nuovo direttore), “camminare insieme, soprattutto con i più fragili e indifesi, con una carità inclusiva”

“Ringrazio il Consiglio permanente della Cei per la fiducia mostrata nei miei confronti”. Così don Marco Pagniello, sacerdote 50enne della diocesi di Pescara-Penne, ha commentato la sua nomina a direttore di Caritas Italiana comunicata oggi. “In questa fase in cui siamo ancora nell’emergenza pandemia, le sfide sono molte, ma anche le prospettive di speranza, a cominciare dall’avvio del cammino sinodale”, ha spiegato don Pagniello, aggiungendo che “mi orienteranno sicuramente le indicazioni del Santo Padre per i 50 anni di Caritas Italiana: partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la creatività”. “Ringrazio anche il mio predecessore mons. Francesco Soddu, con cui ho condiviso un tratto di strada, e assicuro un impegno sempre volto a camminare insieme, soprattutto con i più fragili e indifesi, con una carità inclusiva, che punta allo sviluppo integrale di ogni persona, ad una condivisione di vita per restituire dignità ed assicurare inclusione sociale”, ha concluso il nuovo direttore.