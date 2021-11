Solidarietà: Rimini, tutto pronto per la Giornata nazionale della Colletta alimentare

Anche quest’anno torna la Giornata nazionale della Colletta alimentare. Un’iniziativa che, istituita dalla Fondazione Banco Alimentare, rappresenta oggi uno degli eventi di volontariato più partecipati d’Italia. In tutto il Paese sono infatti migliaia gli enti aderenti, di cui oltre 700 solo in Emilia-Romagna. Come ogni anno, anche nel 2021 Rimini si mette in prima linea e aderisce all’iniziativa: nella provincia riminese sono 44 le organizzazioni convenzionate (al 30 settembre 2021) e 9.073 le persone sostenute dal Banco Alimentare, in aumento rispetto al 2020 (7.237).

L’appuntamento è fissato per sabato 27 novembre: in 108 supermercati della provincia di Rimini (di cui 17 a San Marino) i volontari, distanziati e muniti di Green Pass, saranno presenti per illustrare l’iniziativa e raccogliere eventuali donazioni.

Il meccanismo è semplice: a quanti faranno la spesa nei supermercati coinvolti, i volontari della Colletta chiederanno un aiuto per i più indigenti. Chi lo vorrà, potrà donare alcuni dei prodotti acquistati, che verranno poi redistribuiti, grazie anche all’attività dell’associazione Banco di Solidarietà Rimini onlus, a 44 realtà del territorio, tra enti, parrocchie e associazioni caritative: dalle Caritas alla Comunità di San Patrignano, fino alla mensa di Santo Spirito, Casa Sant’Anna, Cooperativa Centofiori e Comunità di Monte Tauro. Sarà possibile donare la spesa anche online dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare. Dal 28 novembre a domenica 5 dicembre la Colletta alimentare continuerà anche attraverso le Charity Card di Epipoli, che potranno essere acquistate nei supermercati aderenti oppure online sul sito www.mygiftcard.it.

Un’iniziativa che, negli anni, ha assunto anche un importante valore educativo e di sensibilizzazione. “Lo scopo – sottolinea Pasquale Fattibene, responsabile della Colletta nell’area di Rimini – è anche quello di introdurre le persone a quella mentalità che è quella di condividere senza limite e senza confine”.