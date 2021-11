Violenza su donne: Natili Micheli (Cif), “uomini uccidono secondo il rito barbarico che punisce con la vita chi attenta al diritto di proprietà”

“La data del 25 novembre è occasione di un rito, divenuto stantio, che inorridisce dinanzi alla violenza perpetrata da uomini maschi nei confronti delle donne”. Lo afferma Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Sono uomini che uccidono secondo il rito barbarico che attribuisce diritto di punire con la vita chi attenta al diritto di proprietà”, prosegue Natili Micheli, rilevando che “la donna, in questo rito, è contemporaneamente oggetto di proprietà e ladra”.