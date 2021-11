Diocesi: Mantova, domani un incontro su “Il denaro e il bene comune” con Riccardo Milano

“Il denaro e il bene comune”. Questo il tema al centro dell’incontro in programma nella serata di domani, venerdì 26 novembre, a Mantova. Nell’ambito del ciclo “Ripensare l’economia” promosso dalla Commissione diocesana per la Pastorale della cultura, alle 21 presso la Sala delle Capriate, interverrà il prof. Riccardo Milano, che porterà il suo contributo sulla base dell’esperienza maturata in 25 anni di lavoro nel campo finanziario, durante i quali si è impegnato prima per la nascita e poi per lo sviluppo di Banca popolare Etica. Docente di Finanza etica ed Economia civile in molte Università italiane e straniere, Milano è socio fondatore della Scuola di Economia civile e docente ai suoi corsi; nel 2020 è stato edito il suo testo “La logica del bene comune”.

L’obiettivo della serata è approfondire i rapporti tra denaro e bene comune “a partire – spiega una nota – dalle scelte individuali e comunitarie sull’utilizzo del denaro, che possono essere più coerenti allo spirito evangelico, ma anche rispetto ai principi della responsabilità sociale, ambientale e di governance. Sono scelte che assumono maggiore rilevanza per contrastare lo strapotere di una finanza ‘irresponsabile’ che non ha confini, non ha regole, non conosce diritti diversi dai suoi”.