Bruxelles: l’Italia trionfa all’European innovation procurement awards 2021 con il sistema di protezione dati gestiti dalle Forze di polizia

(foto Polizia di Stato)

Si è svolta oggi a Bruxelles nell’ambito dell’European innovation council summit, la cerimonia di premiazione dell’Euipa-European innovation procurement awards che, per l’edizione 2021, è andato all’Italia, riconosciuta dalla Commissione europea per aver proposto la migliore innovazioni nei processi di acquisizione di beni e servizi in ambito europeo. Il merito del riconoscimento è del Cyber security operations center (C-Soc), la sala operativa realizzata nell’Ufficio protezione dati della direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Il C-Soc è una struttura d’avanguardia per la prevenzione e l’intervento tempestivo sugli incidenti informatici alle banche dati delle forze di polizia, di natura accidentale, naturale o dolosa, come gli attacchi hacker. Promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e finanziata da fondi europei, è stata inaugurata nell’aprile scorso e si presenta come una struttura hardware e software di ultima generazione che, grazie alla formazione mirata di analisti e operatori appartenenti alla quattro Forze di polizia, lavora attraverso protocolli standardizzati perché la reazione all’incidente informatico sia la più tempestiva e risolutiva. “La funzione del C-Soc è quella di vigilare perché milioni di informazioni possedute per finalità di polizia siano adeguatamente protette”, le parole di Vittorio Rizzi, direttore centrale della polizia criminale, riportate sul sito della Polizia di Stato, “L’obiettivo è quello di garantire, oltre alla sicurezza del sistema – in termini di riservatezza, integrità e disponibilità – la massima protezione possibile dei dati personali, per evitare la loro dispersione secondo il principio di responsabilità introdotto dalle direttive europee”.