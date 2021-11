Diocesi: Alghero-Bosa, sabato 27 novembre un incontro sull’alleanza con i comuni “per il rilancio culturale, economico e sociale del territorio”

“Comuni e diocesi, alleati per il rilancio culturale, economico e sociale del territorio” è il tema su cui verterà l’incontro promosso dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della diocesi di Alghero-Bosa, sabato 27 novembre, nell’ex Seminario regionale di Cuglieri, dalle 9.45 alle 13.15. L’appuntamento sarà nel Montiferru; per non far allentare la attenzione generale nei confronti di un territorio che – nel volgere di qualche giorno – si è visto con le campagne totalmente ridotte in cenere e senza una minima prospettiva di ripresa economica nell’immediato. L’incontro diocesano si inserisce nella fase di ascolto, recentemente voluta dal Papa con l’avvio del cammino sinodale, e si propone di entrare nel vivo delle problematiche non soltanto in relazione ai danni causati dagli incendi, ma anche quella attinenti allo spopolamento, soprattutto quello dei piccoli comuni.

Il convegno ha la finalità di individuare forme di impegno comune tra le diverse istituzioni del territorio – siano esse di carattere pubblico che privato – negli ambiti della cultura, della economia e della solidarietà sociale ed interistituzionale.