Papa Francesco: alle persone disabili, “la Chiesa vi ama e ha bisogno di ognuno di voi”

“La Chiesa vi ama e ha bisogno di ognuno di voi per compiere la sua missione al servizio del Vangelo”. Inizia così il messaggio del Papa per la Giornata internazionale delle persone con disabilità, che ricorre il 3 dicembre, e che quest’anno ha per tema: “Voi siete miei amici” (Gv 15,14). “Noi cristiani abbiamo ricevuto un dono: l’accesso al cuore di Gesù e all’amicizia con lui”, prosegue Francesco: “È un privilegio che abbiamo avuto in sorte e che diventa la nostra chiamata: la nostra vocazione è essere amici suoi! Avere Gesù per amico è la più grande delle consolazioni e può fare di ognuno di noi un discepolo grato, gioioso e capace di testimoniare come la propria fragilità non sia un ostacolo per vivere e comunicare il Vangelo”. Secondo il Papa, infatti, “l’amicizia fiduciosa e personale con Gesù può essere la chiave spirituale per accettare il limite che tutti sperimentiamo e vivere in maniera riconciliata la propria condizione. Da essa può nascere una gioia ‘che riempie il cuore e la vita intera’ poiché, come ha scritto un grande esegeta, l’amicizia con Gesù è ‘una scintilla che appicca l’incendio dell’entusiasmo’”.