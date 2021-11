Solidarietà: Caritas Ambrosiana, “inizia il black friday, ma non dimenticarti di chi non se lo può permettere”

“Con il Black Friday anche nel nostro Paese comincia il periodo dello shopping natalizio. Caritas Ambrosiana propone di vivere questo momento, pensando a tutti coloro che non se lo potranno permettere”. Lo si legge in un comunicato diffuso oggi a Milano, che prosegue così: “Grazie ad almeno 5mila volontari presenti sul territorio della diocesi e attraverso relazioni di collaborazione con decine di partner nelle aree del mondo più difficili, attraverso la Caritas Ambrosiana è possibile far arrivare la propria solidarietà alle persone che vivono in condizioni di bisogno. Alla Barona di Milano così come nei villaggi del Tigrai in Etiopia. In virtù di un network espressione della capillarità della Chiesa cattolica nel mondo, infatti, e all’uso della tecnologia, l’aiuto concreto può arrivare a destinazione, con un gesto semplice compiuto dal proprio smartphone o pc. Basta sfogliare la pagina delle donazioni di Caritas Ambrosiana”, leggere le brevi schede di presentazione e cliccare sulle opzioni proposte su questo sito.

“Si può scegliere davvero fra un ampio ventaglio di progetti ed iniziative, decidere se donare qualche euro o cifre più impegnative, scegliere le modalità di donazione preferite (on line, con bonifico bancario o postale)”. Per esempio, aderendo all’iniziativa Regali solidali si può donare una spesa ad una persona anziana con un’offerta di 10 euro, o contribuire a soddisfare il fabbisogno alimentare di una famiglia per un periodo di due mesi con un esborso più significativo di 160 euro. E ancora si può contribuire al vasto programma di aiuti umanitari lanciato a favore della popolazione del Tigrai. Volendo privilegiare ancora iniziative all’estero si possono aiutare i rifugiati urbani di Nairobi. “Insieme a queste iniziative, si può anche approfittare di questo periodo di avvicinamento al Natale per continuare a tessere quella rete di protezione che ha salvato migliaia di cittadini dal precipitare nella disperazione proprio quando il lockdown ha costretto anche Milano a fermarsi: gli Empori della Solidarietà, dove si può fare la spesa gratuitamente, i fondi di solidarietà che distribuiscono risorse economiche per far fronte a piccole spese (Fondo di assistenza diocesano) o integrano aiuti pubblici insufficienti per chi ha perso il lavoro (Fondo San Giuseppe) e lo aiutano a cercarne un altro (Fondo Diamo Lavoro). Né vanno dimenticati i servizi per le persone più gravemente emarginate: la mensa solidale di piazza Greco, il Refettorio Ambrosiano, e il ricovero notturno, il Rifugio Caritas”.

Per maggiori informazioni sui progetti di Caritas Ambrosiana è possibile chiamare il numero dedicato ai donatori gestito dai volontari Caritas: 02.40703424 dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00.