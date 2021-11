Diocesi: Azione Cattolica Macerata, domenica lectio divina con mons. Ughi “Fissi su di Lui”

“(Gesù)… Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia… Poi arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui”. Questo passo del Vangelo di san Luca (4, 14-21) è l’icona del cammino annuale, fatto di sguardi, dell’Azione Cattolica, che invita a partecipare domenica 28 novembre, alle ore 16, presso la parrocchia ‘Buon Pastore’ di Collevario a Macerata, alla “lectio divina”, dopo due anni di pausa pandemica, con mons. Ugo Ughi, già vice assistente generale dell’associazione.

“‘Fissi su di Lui’ perché questo tempo ci ha fatto riscoprire quanto conta la fisicità nelle relazioni: obbligati dalla pandemia al distanziamento, il viso coperto dalla mascherina, abbiamo imparato a concentrare gran parte della nostra comunicazione sugli occhi, a caricare i nostri sguardi di tutti quei gesti che non potevamo più fare: un abbraccio, una carezza, una parola d’amore e di conforto – si legge sul sito della diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia -. In questo tempo di solitudine abbiamo sperimentato a tenere gli occhi fissi su Gesù che con la sua vita e con la sua Parola, ce lo ha insegnato. Gesù, infatti, guarda tutti negli occhi e stabilisce una relazione personale: è uno sguardo accogliente e misericordioso. Lo sguardo di Gesù non condanna, perché ogni uomo e ogni donna, con tutto il proprio carico di fragilità e insicurezze, è sempre prezioso agli occhi di Dio. Invitandoci a tenere gli occhi fissi su di Lui, Gesù ci rende capaci di vedere in ogni persona un figlio di Dio da sempre amato, con la consapevolezza che il suo sguardo cambia il nostro modo di vedere la realtà, ma soprattutto le persone che abbiamo accanto: è una questione di sguardi”.

Per questo evento l’Azione Cattolica raccomanda ai partecipanti il rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti e una particolare attenzione alle disposizioni in materia di distanziamento interpersonale. Inoltre, per coloro che non possono partecipare è possibile assistere all’evento, collegandosi con il canale YouTube della parrocchia Buon Pastore di Collevario.