Caritas italiana: don Pagniello nuovo direttore. Squillaci (Fict), “si è sempre impegnato affinché ai ragazzi ai margini fosse riconosciuta la giusta dignità”

“Accogliamo con grande soddisfazione la nomina di don Marco Pagniello come nuovo direttore della Caritas Italiana: lo conosciamo bene per il suo impegno a Pescara anche sulle dipendenze. Con lui abbiamo condiviso un bel tratto di percorso nel Tavolo ecclesiale sulle dipendenze promosso dalla stessa Caritas”: ad affermarlo è Luciano Squillaci, presidente della Fict.

“Siamo contenti di poter continuare la collaborazione con don Marco, che ha manifestato, da sempre, una grande attenzione alle nostre comunità e una chiara determinazione affinché i ragazzi più ai margini e sofferenti della società vedessero riconosciuta la giusta dignità. Una realtà, quella delle dipendenze, che don Marco conosce molto bene e dove la Chiesa, l’Ufficio per la pastorale della salute della Cei e la Caritas hanno sempre accompagnato la nostra battaglia”, dice il presidente della Fict.

Conclude Squillaci: “Auguriamo al nuovo direttore della Caritas un buon cammino, ripartendo dagli ultimi, che significa metterli concretamente al centro di un processo di ‘liberazione’ teso a restituire loro la vita”.