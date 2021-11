Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, 75° Instant Report Altems. Nord-Est in piena quarta ondata, accelerare su terze dosi

Il Nord-Est sta entrando nel pieno della quarta ondata, il Friuli Venezia Giulia supera entrambi i parametri soglia per terapie intensive e ricoveri ordinari. Anche la Provincia autonoma di Bolzano è a rischio, con elevati valori di incidenza dei contagi, senza contare che la provincia presenta la quota più bassa (64,3%) di individui che hanno completato il ciclo vaccinale. Questa la fotografia scattata dal 75° Instant Report Covid-19, iniziativa settimanale dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica – campus di Roma – di confronto sistematico sull’andamento della diffusione del Sars-CoV-2 a livello nazionale.

“È ormai chiaro che sarà un Natale in cui sotto l’albero troveremo non solo regali ma anche la preoccupazione della quarta ondata dell’epidemia che sta si sta facendo largo in Italia dalla zona Nord-Est del Paese”, afferma Americo Cicchetti, direttore Altems. “L’unica via al momento – prosegue – è quella varata ieri dal Governo, di concerto con le Regioni, di applicare un super green pass per andare a prevenire eventuali lockdown, salvaguardare l’erogazione delle cure e il recupero delle prestazioni sospese durante le prime tre ondate, oltre che evitare ulteriori decessi”. Per Cicchetti la strategia del super green pass “deve essere affiancata da una risposta della popolazione verso la terza dose, come lo è stato nel periodo maggio-luglio in cui superammo le 500mila somministrazioni giornaliere”.