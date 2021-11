Clima: Commissione Ue, investimenti pari a 290 milioni per 132 nuovi progetti nell’ambito del programma Life

La Commissione ha approvato oggi un pacchetto di investimenti di oltre 290 milioni di euro per 132 nuovi progetti nell’ambito del programma Life per l’ambiente e l’azione per il clima. “Questo finanziamento dell’Ue mobiliterà un investimento totale di 562 milioni di euro, con progetti in quasi tutti gli Stati membri”, si legge in un comunicato. I nuovi progetti Life “aiuteranno l’Europa a diventare un continente climaticamente neutro entro il 2050, metteranno la biodiversità europea sulla via del recupero entro il 2030 e contribuiranno alla ripresa verde dell’Ue post-Covid-19”. Si tratta del primo lotto di progetti selezionati nell’ambito del nuovo periodo di programmazione 2021-2027 “che vede un aumento dei finanziamenti di quasi il 60%”. Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha dichiarato: “Le crisi del clima e della biodiversità sono veramente crisi esistenziali e non c’è tempo da perdere. La Cop26 di Glasgow ha riconosciuto la necessità di accelerare le nostre azioni anche in questo decennio. Con il Green Deal europeo, l’Unione europea sta lavorando per ridurre le emissioni, ripristinare la natura e garantire un uso sostenibile delle risorse. Possiamo avere successo solo se lavoriamo insieme, in tutti i settori. I progetti Life sono un perfetto esempio: mettono insieme cittadini, enti pubblici, industria e ong per lavorare per il clima e l’ambiente”.