Violenza su donne: Cnca, “necessari un deciso rafforzamento del sistema dei servizi interessati e una vasta azione culturale”

La Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, per il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca), “non è un’occasione di celebrazione quanto di riflessione sul sistema che dovrebbe rilevare e accogliere le domande, le paure, le inquietudini delle tante donne che subiscono violenza nel nostro Paese”.

“Le nostre organizzazioni socie gestiscono numerosi servizi in favore delle donne, italiane e straniere, vittime di violenza. Ribadiamo, ancora una volta, che un sistema di contrasto alla violenza non è ancora strutturato in modo efficace e capillare, specie in alcune aree del Paese – sottolinea una nota del Cnca -. Il rischio è che i servizi, pubblici e del Terzo settore, arrivino troppo tardi. Per questo chiediamo che venga promosso un deciso rafforzamento del sistema dei servizi interessati”.

Infine, anche il Cnca sottolinea che “i casi di violenza contro le donne rimandano a una questione culturale che rimane centrale nella vita civile e sociale: una concezione patriarcale che relega le donne a una condizione di inferiorità e subordinazione. Per questo le istituzioni dovrebbero promuovere una vasta azione culturale di contrasto a modelli discriminanti e sessisti, a cominciare da una precisa proposta educativa nelle scuole rivolta a bambini e ragazzi”.