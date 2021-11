Violenza su donne: Istat, nel terzo trimestre 2021 in calo le richieste di aiuto al 1522 ma si conferma l’“effetto pandemia”

Anche se in maniera contenuta, nel terzo trimestre 2021 il numero delle chiamate valide al numero di pubblica utilità 1522, sia telefoniche sia via chat, è diminuito rispetto al precedente trimestre, (8.217 chiamate valide -3,4%) mentre per le vittime si è registrata una diminuzione più evidente, passando da 4.697 a 4.100 vittime (-12,7%) e confermando così quanto già analizzato nel confronto tra primo e secondo trimestre 2021. Si mantiene pressoché costante la quota delle richieste di aiuto tramite chat, che costituiscono il 14,5% delle modalità di contatto (erano pari a circa al 15% nel secondo trimestre del 2021). Lo rende noto oggi l’Istat nel report “Il numero verde 1522 durante la pandemia” relativo al terzo trimestre 2021, periodo nel quale “si conferma l’effetto della pandemia sulle richieste di aiuto per le vittime”.

Stando ai dati diffusi, in confronto al terzo trimestre 2020 (6.144 chiamate valide e 4.125 vittime) si registra un incremento delle chiamate valide e una lieve diminuzione delle vittime (+34% e -9% rispettivamente). Tra i motivi che inducono a contattare il numero verde continuano a prevalere le chiamate inerenti le “richiesta di aiuto da parte delle vittime di violenza” e le “segnalazioni per casi di violenza” che insieme costituiscono il 42% (3.439) delle chiamate valide. Tuttavia, nel terzo trimestre, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, esse sono diminuite del 24%, così come le chiamate per “Richiesta aiuto vittime di stalking” (-10%).

Le persone che hanno chiamato per la prima volta il 1522 nel terzo trimestre 2021 sono l’82,7% dato che rimane costante rispetto ai trimestri precedente e leggermente inferiore rispetto allo stesso periodo del 2020. Tra le vittime questo dato raggiunge l’90,1%. Le vittime che hanno contattato il 1522 hanno segnalato di avere subito più tipologie di violenze nel 66,1% dei casi (in particolare, 2 nel 21,8% e 3 o più forme di violenza nel 49,2% di casi). Quando le vittime contattano il 1522, più di frequente segnalano la violenza fisica come la violenza principale che subiscono, ma considerando tutte le forme di violenza subite, quella psicologica è la più frequente.

Il 69,5% delle vittime che nel terzo trimestre 2021 si è rivolta al 1522 è stata indirizzata verso un servizio territoriale e di queste il 91,2% (pari a 2.381 vittime) è stata inviata ad un Centro antiviolenza.