Papa Francesco: domani riceve in udienza il presidente Macron

Papa Francesco riceverà domani in udienza il presidente francese Emmanuel Macron. L’udienza – rende noto la Sala Stampa della Santa Sede – è in programma per le ore 11. La visita di domani sarà l’ultimo atto della trasferta italiana, che insieme alla pioggia battente e al conseguente aumentato traffico ha messo “in tilt” le strade della Capitale. Il primo appuntamento per Macron è previsto per oggi alle 17.20, quando incontrerò il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Alle 18.15 è previsto il faccia a faccia di 45 minuti tra il presidente francese ed il premier Mario Draghi, seguito, a partire dalle 19, da un incontro allargato alle delegazioni. Alle 21 si terrà la cena al Quirinale offerta da Mattarella. Domani mattina alle 9, Macron si recherà di nuovo al Quirinale per la firmare con il premier Mario Draghi il Trattato per la cooperazione bilaterale rafforzata.

Quindi il premier ed il presidente si trasferiranno a Villa Madama per una conferenza stampa congiunta.

La trasferta di Macron si concluderà alle 11 in Vaticano.