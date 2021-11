Pnrr: Draghi, “occasione straordinaria per rendere il Paese più moderno, equo e sostenibile”

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un’occasione straordinaria per investire nel futuro dell’Italia e per rendere il nostro Paese più moderno, equo e sostenibile. Il suo successo dipende dalla collaborazione di tutti: parti sociali, enti territoriali, società civile”. Lo ha scritto il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, nel messaggio che ha inviato in occasione della riunione d’insediamento del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale istituito nell’ambito dell’attuazione del Pnrr ‘Italia Domani’ che si è svolta in mattinata.

“Il Tavolo permanente – ha sottolineato il premier – permette una consultazione attiva e costante per migliorare l’attuazione del Piano, rimuovere eventuali ostacoli, accelerare la sua realizzazione. Vi ringrazio per il vostro contributo e vi auguro un confronto costruttivo”. Al Tavolo, presieduto da Tiziano Treu, partecipano rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome, degli Enti locali, di Roma capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva.