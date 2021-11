Volontariato: Società di San Vincenzo De Paoli, Angela Maria Bauso è la nuova coordinatrice interregionale del Piemonte e della Valle d’Aosta

(Foto: Società San Vincenzo De Paoli)

Angela Maria Bauso, 64 anni, già presidente del Consiglio Centrale di Aosta, è la nuova coordinatrice interregionale della Società di San Vincenzo De Paoli del Piemonte e della Valle d’Aosta.

L’Associazione, cattolica ma laica, è una delle più estese e radicate sul territorio. Si trova generalmente nelle parrocchie ed ha come scopo principale quello di aiutare le persone più fragili: i bisognosi, gli ammalati, gli anziani soli, i carcerati, chiunque soffra per qualunque ragione. Sono 1.700 i volontari della Società di San Vincenzo De Paoli che operano in 144 gruppi, chiamati “Conferenze”, in Piemonte e Valle d’Aosta. “Il loro desiderio – sottolinea la nuova coordinatrice interregionale – è quello di offrire alle persone in difficoltà, un supporto che non sia fatto soltanto di aiuti materiali per lenire le necessità più impellenti, ma di sostegno, di amicizia, di affiancamento duraturo in un percorso di crescita personale con la speranza di poter restituire dignità ed una vita indipendente”. Un aiuto che si attua instaurando una relazione che è fatta di empatia ed è basata sul rispetto, sulla fiducia, sull’ascolto e sull’attenzione.

“Per questo – aggiunge Bauso – tra le priorità del mio mandato ci saranno nuovi corsi di formazione in grado di offrire non solo nozioni tecniche e cenni storici, ma tutto quel bagaglio di meccanismi di ascolto e comunicazione, che potrà aiutare i nostri volontari a raggiungere più facilmente il cuore delle persone, comprendere i problemi e tentare di proporre, di volta in volta, la soluzione più adeguata”.

E poi tanta attenzione ai giovani, che non sempre, in questi tempi, trovano attrattivo il volontariato: “Vorrei aiutare proprio i più giovani – conclude la Coordinatrice – a riscoprire la bellezza e la gioia che si sperimentano nell’aiutare il prossimo”. Perché, come recita il motto dell’Associazione, “dare una mano, colora la vita!”.