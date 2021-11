Caritas italiana: don Pagniello nuovo direttore. Mons. Valentinetti (Pescara-Penne), “un prete della nostra Chiesa”

foto: arcidiocesi Pescara-Penne

È don Marco Pagniello, sacerdote dell’arcidiocesi di Pescara-Penne, il nuovo direttore della Caritas italiana. È questa la notizia data a conclusione della 75°Assemblea generale straordinaria della Cei che ha visto riuniti i vescovi italiani a Roma dal 22 al 25 novembre. La nomina di un nuovo direttore Caritas era attesa dopo che Papa Francesco ha scelto don Soddu, direttore uscente, come vescovo di Terni e “una notizia che ci rende orgogliosi – afferma monsignor Tommaso Valentinetti, presente all’Assemblea – perché un prete della nostra Chiesa locale, che così bene ha lavorato in diocesi, è riconosciuto nel suo servizio”. Don Marco, classe ’71, è stato direttore della Caritas diocesana di Pescara-Penne dal 2006 al 2020. Ha sviluppato nel corso degli anni esperienza e professionalità e ha saputo coordinare una rete importante di collaborazioni sia sul territorio regionale che con Caritas Italia. “Il lavoro a cui è chiamato è difficile, quanto necessario per la Chiesa – continua monsignor Valentinetti –. Don Marco, però, potrà contare sull’esperienza maturata nella Caritas di Pescara-Penne, nella delegazione Caritas di Abruzzo-Molise, nella Fondazione Paolo VI e, negli ultimi due anni, nel coordinamento welfare e politiche sociali della stessa Caritas italiana, ma potrà contare ancora di più sulle Caritas locali, nella nostra collaborazione, nel mio contributo di vescovo referente delle Caritas diocesane di Abruzzo e Molise e, soprattutto, di padre”.